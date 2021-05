Banco BS2 busca profissionais de diversas áreas

O Banco BS2, instituição financeira com sede em Belo Horizonte (MG) que atua no mercado com operações de conta corrente digital, câmbio, cartões, investimentos e gestão de ativos, crédito e outras diversas soluções financeiras, está com 20 vagas de emprego abertas para atuação nas sedes da empresa em São Paulo (SP) e na capital mineira. Há posições com a possibilidade de trabalho remoto.

Todas as contratações vão de encontro com o projeto de expansão do Banco que admitiu mais de 300 profissionais em 2020, mesmo diante das adversidades impostas pela pandemia de Covid-19.

As oportunidades são para as áreas de Marketing, Produtos, RH, TI, Business Intelligence e Financeiro, nas funções de Especialista em Produtos, Analista de Governança de TI, Analista de Segurança da Informação – IAM, Analista de Marketing CRM, Analista de Planejamento Financeiro, Coordenador de Conciliação e Controle, Estágio em Recrutamento e Seleção, Analista de Risco de Liquidez, Assistente de Formalização, Analista de Marketing – Branding, Gestor de Produtos, Assessor de Negócios Inbound, Estagiário em Business Intelligence e Analista de Risco Operacional e Socioambiental.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada. Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como plano de saúde, plano odontológico (estendido ao cônjuge e filhos), vale-refeição, vale-alimentação, auxílio-creche, convênio com o Gympass, Day off aos aniversariantes, 40 horas semanais de trabalho, previdência privada, plataforma de educação corporativa, orientação psicológica, financeira e jurídica, além de taxas diferenciadas para investimentos, entre outros.

Como se candidatar às vagas do Banco BS2

Para se candidatar a alguma das vagas abertas, os interessados devem acessar a página de carreiras da empresa, disponível em https://www.bancobs2.com.br/carreira. Além de cadastrar o currículo, os candidatos podem conferir detalhes sobre as oportunidades, como requisitos e atribuições.

O Banco BS2 ressalta, ainda, que toda as pessoas são bem-vindas em seu processo seletivo, uma vez que a empresa busca estimular a diversidade, inclusão e equidade em seu ambiente.