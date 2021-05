Banco Central altera normas para cartões de crédito

Nesta quarta-feira (19), o Banco Central (BC) alterou algumas regras para contratação de cartões de crédito. Isso inclui contas de pagamento pós-pagas e contas de pagamento pré pagas no Brasil. Ademais, o principal intuito da instituição é diminuir algumas burocracias e aumentar a transparência dos bancos em relação ao assunto.

De acordo com o Banco Central, as mudanças visam estabelecer uma linha padrão desses recursos com as regras para abertura de contas correntes. A nova Resolução de número 96 da norma, emitida por uma nota, tem previsão de início para o mês de março de 2022.

Conforme a nota emitida pelo Banco Central, a “lista taxativa de informações cadastrais mínimas dos clientes para a abertura de contas de pagamento pré e pós-pagas”. Ou seja, o BC vai retirar a necessidade de os bancos seguirem uma lista de informações, que atualmente são necessárias para a contração das formas de crédito.

Com isso, os bancos serão os responsáveis por decidir quais as informações necessárias para abertura de uma linha de crédito para os seus clientes. É possível que essas instituições avaliem o perfil dos clientes para definir quais serão as informações requisitadas.

Regras adicionadas pela nota do Banco Central

Juntamente com a retirada da regra da lista de informações cadastrais mínimas, o Banco Central, por meio da nota, adicionou uma nova regra. A regra visa diminuir uma dor de cabeça que muitas pessoas têm com as instituições na hora de encerrar as contas. Segundo a nota, “Novos procedimentos com vista a facilitar pedidos de encerramento dessas contas”.

A nova norma, também “define disposições mínimas que devem constar do contrato; e torna obrigatório o encaminhamento ou disponibilização ao titular, por meio físico ou eletrônico, do cartão de crédito e dos respectivos demonstrativos e faturas, de acordo com a forma e o canal escolhidos pelo titular entre as opções disponibilizadas pela instituição”.

Além disso, a nota do Banco Central ainda fez uma análise em alguns itens que devem constar em faturas de cartões de crédito. Como resultado, a instituição decidiu incluir a “necessidade de constar saldo total consolidado das obrigações futuras contratadas, como parcelamentos de compras, de operações de crédito e de tarifas” nas faturas dos cartões.

Normas atuais e formas de pagamento da fatura

No presente momento, o Banco Central estabelece que a fatura deve no mínimo informações referentes aos seguintes itens:

Limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

Gastos realizados com o cartão (discriminados por evento) e gastos parcelados;

identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

valores relativos aos encargos cobrados, informados separadamente de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte caso o cliente opte pelo pagamento mínimo da fatura (percentual deve ser acordo entre este e a instituição financeira);

Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação;

taxas dos encargos de atraso no pagamento ou na liquidação de obrigações.

Além disso, o Banco Central também determina quais são as formas de pagamento permitidas para uma fatura:

Parcelamento da fatura ( crédito rotativo ): em que serão cobrados encargos financeiros, juros e IOF na fatura seguinte;

Pagamento do valor integral até o dia do vencimento: ideal, não há cobrança de nenhum tipo de tributo ou juros ;

Pagamento de outro valor ou mínimo da fatura: cada instituição tem o poder de estabelecer um valor mínimo de pagamento das faturas. No caso do cliente não parcelar o restante da fatura, o mesmo adere ao crédito rotativo que gera juros em cima dos dias de atraso.

Vale ressaltar, que o acúmulo de juros nos cartões de crédito podem crescer rápido, então é necessário ter cuidado na hora de contratar o recurso.