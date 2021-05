Banco Central: Golpes do PIX não ocorrem por falhas de segurança

Nesta sexta-feira (30), o Banco Central falou a respeito da segurança que o PIX oferece aos seus usuários, mas alertou para golpes. Apesar das fraudes que acabam sendo realizadas pelos criminosos, o BC garante que isso não é uma falha de segurança da ferramenta e sim de um modelo de crimes que já é antigo.

Nesse caso, os golpes realizados através do PIX acontecem por manipulação e engenharia social. Assim como acontece com qualquer recurso ligado ao dia-a-dia das finanças dos brasileiros, existem pessoas que querem tirar proveito dos mais desavisados.

Ainda ontem (30), se encerrou o evento “O PIX é novo, mas os golpes são antigos”. Na ocasião, o Banco Central falou que cabe aos usuários do sistema de pagamentos instantâneos ter cuidado para evitar cair nesse tipo de golpe, já que não é uma falha direta do sistema criado pelo BC.

O chefe-adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, Carlos Eduardo Brandt, falou ao vivo no evento através da internet. Ele disse que “em situações de medo ou ganância, pare e pense no contexto e se faz sentido. Então, tome domínio da situação”.

Ressaltou-se durante o evento que os golpes do PIX acabam acontecendo por conta do descuido dos usuários. Obviamente que os golpistas planejam esse tipo de fraude de maneira que se possa fazer as vítimas acreditarem que se trata de algo verdadeiro. Mas na maioria das vezes é possível localizar sinais que podem indicar a presença de um golpe.

Os principais golpes do PIX

Os participantes do evento referente ao PIX fizeram uma lista com alguns dos principais tipos de golpes que estão ocorrendo com as pessoas envolvendo o nome do sistema do Banco Central.

O primeiro que os especialistas do evento relataram é quando se pede pede dinheiro por algum tipo de aplicativo de mensagem clonado. Na maioria das vezes, as redes sociais mais utilizadas são WhatsApp e Telegram.

Desse modo, até mesmo seus amigos e parentes podem ser vítimas desse golpe. Se te mandarem alguma mensagem pedindo dinheiro, fique atento para saber se é verdadeiro ou não. A recomendação é que se possa ligar para a pessoa e verificar se é ela mesmo que está solicitando.

Outra forma de golpe bastante vista é através do envio de mensagens através do SMS, e-mail ou ligações. Nessa modalidade, o mais comum é o golpe de “phishing”. Nesse tipo de fraude, os criminosos pedem para que sejam feitas atualizações de cadastro do PIX ou de chaves, por exemplo. Na maioria das vezes vem acompanhado de um link que leva a uma página falsa.

Nesse caso, é importante que o usuário não clique em qualquer tipo de link deste tipo e nem faça download de arquivos suspeitos. Além disso, ocorre ainda de lojas venderem produtos com PIX que nunca vão entregar. De qualquer modo, avalie se a página de compra é de fato da empresa que ela diz ser. Desconfie de promoções com mais benefícios que o normal. Avalie se faz sentido o valor que está sendo proposto e procure qualquer erro suspeito na página de vendas.