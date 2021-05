Banco do Brasil libera valores de até R$20 mil; veja como receber

Uma nova linha de crédito está sendo oferecida pelo Banco do Brasil para aqueles que desejam antecipar a restituição do IRPF 2021, com um limite no valor de até R$ 20 mil. O empréstimo tem o objetivo de ajudar aqueles que declaram o Imposto de Renda e se encontram com muitas dívidas, ocasionadas pela crise econômica da pandemia do coronavírus.

O crédito é depositado em uma única parcela na conta corrente do banco, que foi indicada na folha da declaração do imposto. Para receber o valor, a pessoa deve enviar o recibo da declaração pelo aplicativo da instituição, pelo internet banking ou entregar uma cópia em uma das agências.

Vantagens de antecipar a restituição do IR

Praticidade: o dinheiro é liberado na hora, para você usar como quiser;

Valor liberado: 100% da restituição IR no limite de até R$ 20 mil;

Solicitação pela internet: o empréstimo pode ser pedido no conforto da sua casa por meio de aplicativo, ou também através de caixas eletrônicos e agências do BB;

Pagamento do empréstimo: parcela única apenas no dia do recebimento da sua restituição ou no vencimento final do contrato, o que acontecer primeiro.

Como solicitar

No aplicativo BB, acesse o menu Empréstimos, selecione Crédito Consignado Pessoal e em seguida Antecipar 13° Salário e Restituição IR; Clique em CDC Antecipação IRPF. Informe o valor total da sua restituição no campo Restituição; Agora informe o valor do empréstimo, se não quiser antecipar o valor total, clique em continuar e depois em confirmar proposta; Escolha a opção de enviar imagem, tire foto do recibo IR ou anexe o arquivo e envie; Por último, confirme a proposta e prontinho! Aguarde o crédito cair na sua conta corrente.

A liberação do empréstimo está sujeita a aprovação cadastral e demais condições do serviço do banco que podem ser determinadas segundo o convênio e o perfil do cliente. Para ter acesso a mais informações acesse o site do Banco do Brasil.

BB oferece empréstimo pessoal

O Banco do Brasil está sempre atento às suas necessidades.

Condições para empréstimos

Para apoiar você em eventuais necessidades financeiras durante este período de impacto econômico em virtude da COVID-19, disponibilizamos linhas de Crédito Direto ao Consumidor – CDC*, com carências diferenciadas para o pagamento:

BB Crédito Salário : carência mínima de 60 dias e máxima de até 180 dias para pagar a primeira parcela e pula parcela** para até 2 meses;

: carência mínima de 60 dias e máxima de até 180 dias para pagar a primeira parcela e pula parcela** para até 2 meses; BB Crédito Automático : carência de 60 dias para pagar a primeira parcela, e pula parcela para até 2 meses;

: carência de 60 dias para pagar a primeira parcela, e pula parcela para até 2 meses; BB Crédito Consignado: carência de até 180 dias para pagar a primeira parcela***, conforme condições de cada convênio.

As renovações de operações já contratadas poderão ter os mesmos prazos de carência.

E para garantir sua saúde e segurança, utilize os canais digitais do BB: