Banco Inter abre processo seletivo para contratação de estagiários

O banco Inter, conhecido por ser um dos primeiros bancos digitais do Brasil e pela ausência de taxas sobre serviços básicos, anunciou a abertura do processo seletivo para contratação de estagiários para seu braço de investimentos, o Inter Invest. As vagas são destinadas a estudantes universitários com disponibilidade para atuar presencialmente no escritório de Belo Horizonte, em Minas Gerais, de segunda a sexta-feira, por seis horas diárias.

De acordo com a empresa, não é preciso ter experiência na área, mas os candidatos devem estar matriculados nos cursos de administração, economia, engenharia de produção, ciências contábeis, e áreas afins, com formação prevista para dezembro de 2022.

Certificações, como CPA 10 e/ou CPA 20 serão consideradas diferenciais competitivos, apesar de não serem obrigatórias. A empresa busca, ainda, estudantes que tenham interesse na área de investimentos, acompanhem o mercado, sejam proativo e sejam comunicativos.

Os contratados pelo Banco Inter receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 2.100,22 e terão direito a alguns benefícios, como vale-transporte e seguro de vida.

Além disso, na primeira etapa do programa Go Invest, eles terão a oportunidade de atuar diretamente no segmento Black da empresa, que concentra clientes com investimentos entre R$ 250 mil e R$ 1 milhão. Ao final do programa, a expectativa é que os estudantes estejam aptos para atuar como advisors na área comercial de investimentos.

Para tanto, eles passarão por um programa intenso de formação, que inclui capacitação em investimentos, treinamento comercial e toda a preparação necessária para a obtenção da certificação CPA 20.

Como se candidatar no programa Go Invest

De acordo com o Banco Inter, todas as vagas são direcionadas também a pessoas com deficiência (PCDs). Assim, os interessados em participar do processo seletivo do programa Go Invest devem se candidatar diretamente na página do LinkedIn.

Os estudantes que desejam tentar uma vaga no Banco Inter têm até o dia 25 de maio para efetuar a inscrição.

Fique ligado nas novidades do mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos.