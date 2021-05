Banco Inter: Como conseguir mais limite de crédito?

O Inter é um banco digital que tem ganhado um número cada vez maior de clientes. Só nos três primeiros meses do ano de 2021, o Banco Inter teve um crescimento de 106% no número de clientes. Isso significa que de janeiro até março de 2021 o número de clientes mais que dobrou. Uma das atratividades do Banco Inter é o cartão de crédito sem anuidade.

O crédito no Brasil mudou e hoje já é possível ter um cartão de crédito sem anuidade. Além disso, o cartão de crédito do Banco Inter oferece cashback, que é uma pequena parte do valor de uma compra que retorna para os clientes ao concretizar essas aquisições. Além disso, no cartão do Inter você ainda pode ter diversas vantagens exclusivas como cliente.

Para ter acesso ao cartão de crédito do Banco Inter, é preciso que o interessado primeiramente crie a sua conta digital na instituição, a partir do aplicativo do Inter. A partir do primeiro momento que você acessar sua conta e entrar na área de cartões, você já vai saber se teve seu limite de crédito pré-aprovado pela empresa ou não.

Como aumentar seu limite de crédito no Banco Inter?

Importante lembrar que assim que o seu cartão débito for solicitado, ele pode ser igualmente utilizado também para a função crédito. Segundo o Banco Inter, a previsão de chegada do cartão é de até 15 dias úteis. Depois disso, é só habilitar a função e começar a utilizar. Mas é importante que você se lembre que nem sempre o crédito é pré-aprovado pelo banco.

Algumas dicas são importantes na hora de conseguir aumentar o seu limite de crédito ou até ser finalmente aprovado. O Banco Inter tem um sistema em que algumas coisas que você realiza dentro da conta do Inter aumentam os seus pontos e a sua chance de aprovação de crédito.

A primeira delas é trazer o seu salário para o Banco Inter. A partir do momento que decide trazer seu salário, a equipe de análise do banco digital consegue ter um maior entendimento sobre como funciona a sua vida financeira e oferecer crédito com maior rapidez e facilidade.

Investir e ter seus dados atualizados ajudam a ter mais crédito

Além disso, uma outra dica para ter pontos na hora de ter aprovação de mais crédito no Inter é aplicando em ativos em sua plataforma. O Banco Inter tem uma plataforma voltada apenas para a parte de investimentos diversos, seja de renda fixa ou de exposição à renda variável. Isso te trará mais pontos na avaliação.

Outro ponto muito importante, é sempre manter os dados cadastrais atualizados. Para isso, basta seguir os seguintes passos:

Acessar o aplicativo do Banco Inter ;

; Selecionar a opção “Atualização Cadastral;

Escolher qual informação você quer atualizar:

Clicar na opção de “continuar”;

Fazer a autenticação da sua atualização por meio do itoken.

Quanto mais informações atualizadas o Banco Inter tiver de você, mais fácil será a avaliação e aprovação do seu crédito dentro da plataforma do banco digital. De qualquer modo, a última dica é manter a vida financeira em dia, pois qualquer pendência, dívida ou nome sujo em instituições de crédito podem dificultar o seu acesso ao crédito.