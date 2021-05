Banco Inter: Como funciona o cashback do banco

O banco Inter é um dos primeiros bancos digitais do Brasil, conhecido por sua acessibilidade e popularidade, está sempre inovando para atender da melhor maneira e contribuir com a fidelização de seus clientes. O cashback oferecido pelo banco é uma das vantagens mais populares que atraem mais clientes.

Cashback é um termo que, traduzido no português, significa “dinheiro de volta”. Ou seja, uma porcentagem do valor pago em uma compra pode ser devolvido à conta corrente do cliente, se alguns critérios forem cumpridos. Entenda a seguir, como funciona o cashback oferecido pelo banco.

Qualquer cliente do banco pode utilizar a opção de cashback, que é disponibilizada no aplicativo, compras em estabelecimentos parceiros e pagamento da fatura do cartão de crédito também retornam parte do dinheiro ao comprador. Além disso, clientes e pessoas que não possuam conta no banco também podem receber uma parte da quantia gasta.

Como funciona o cashback para clientes do Banco Inter

Quem tem conta no banco Inter pode fazer compras no Inter Shop diretamente pelo aplicativo ou no site de uma loja parceira da instituição financeira. É importante destacar que você deve escolher uma das lojas parceiras presentes na lista do aplicativo ao fazer a compra, para assim, receber o cashback referente ao valor pago.

Ao final da compra, a página é redirecionada para o site da loja na qual pretende-se fazer a compra. Esta etapa é importante pois cada transação feita dessa forma é identificada como uma indicação e gera uma “comissão” para o banco. Assim, parte do valor é devolvido ao cliente como cashback, lembrando que a porcentagem varia de acordo com o parceiro.

Em compras feitas diretamente pelo aplicativo, o pagamento deve ser feito via cartão de crédito ou débito, pois todo o processo já é feito via app. Assim que o pagamento for aprovado, o cashback já será depositado na conta, sem necessidade de procedimentos terceiros.

Já em compras feitas no site de uma loja parceira, é possível escolher entre as formas de pagamento oferecidas pela loja. As opções aparecem na etapa de pagamento, após o usuário clicar em um dos estabelecimentos listados no app e for redirecionado para a loja parceira. O cashback será depositado na conta digital do Banco Inter do consumidor em até 30 dias.

Mas como funciona o cashback para não clientes do banco?

Pessoas que não tiverem uma conta no Banco Inter também podem receber cashback, o retorno é possível através de compras feitas pelo site [shopping.bancointer.com.br]. Em determinada etapa da transação serão pedidos os dados da conta do comprador para recebimento. Logo após, um e-mail será enviado para confirmar a aprovação do pagamento.

Por fim, o prazo para o dinheiro cair na conta é de 45 a 120 dias. E o retorno pode ser feito para qualquer conta corrente que o comprador possua, contanto que o não-cliente cumpra alguns requisitos básicos que serão listados a seguir:

O pagamento deve ser aprovado;

Compra deve ser feita pelo Shopping do inter;

Não alterar a forma de pagamento;

Começar a compra sem outros itens no carrinho;

Itens da compra não podem ser cancelados ou trocados;

Compra realizada com mesmo CPF cadastrado no Banco Inter ;

Não usar cupons de desconto que não sejam do Banco Inter ;

Checar se um ou mais produtos do pedido já não estão presentes em uma lista, como a de casamento, por exemplo.

Pronto, com a opção disponível, basta cumprir os requisitos, que será possível receber o dinheiro de volta na conta.