Banco Inter – Confira as Opções de Empréstimos

Empréstimo com Garantia de Imóvel no banco Inter

O banco Inter disponibiliza um empréstimo com Garantia de Imóvel visando facilitar o valor necessário para o alcance de seus objetivos.

Sendo assim, através dessa modalidade de empréstimo, é possível realizar um curso em outro país, reformar a casa, bem como, até mesmo, para que possa levantar capital de giro para a sua entrada no empreendedorismo.

Empréstimos a partir de R$ 30 mil reais

No entanto, é necessário solicitar o empréstimo com valores a partir de R$ 30 mil. Todavia, nessa modalidade do empréstimo é necessário colocar o seu imóvel como garantia. No entanto, não é necessário sair do imóvel ou vendê-lo. Basta manter em dia os pagamentos.

Parcelamentos entre 24 e 240 meses

O banco Inter oferece um parcelamento bastante flexível, podendo chegar até 240 parcelas, com taxas a partir de 0,70% a.m + IPCA.

Sendo assim, os empréstimos oferecidos pelo banco Inter possuem o mínimo de 24 meses para parcelamento até o máximo de 240 meses. Para quem não possui um imóvel há outras opções disponíveis para empréstimos. Por isso, confira algumas opções de empréstimo do banco Inter.

Crédito Consignado Público

O Crédito Consignado Público é direcionado para servidores, aposentados e pensionistas. Sendo assim, é um empréstimo com taxas a partir de 1,30% a.m.

Empréstimo Consignado Privado

Esse empréstimo é direcionado para funcionários com carteira assinada. No entanto, a empresa precisa ser parceira do banco Inter, já que ocorre o desconto em folha de pagamento.

Por ser um Empréstimo Consignado Privado, possui taxas menores do que outras modalidades de empréstimos praticadas no mercado. Conforme informações do próprio banco Inter em seu site oficial, a solicitação ocorre de forma muito simples.

Como realizar essa solicitação?

Para começar, você pode solicitar seu empréstimo pelo site ou pelo app do Banco Inter.

Sendo assim, informe o valor do empréstimo que você precisa ou o valor das parcelas. Escolha o convênio e envie sua proposta.

O banco Inter irá avaliar a sua solicitação. Sendo assim, em caso de aprovação, o documento será enviado para que você assine e envie de volta.

Avaliação ocorre de acordo com a análise do banco

Depois do retorno de todos os documentos necessários e sua análise ser aprovada, o empréstimo será liberado em sua conta.

Importante ressaltar que todas as modalidades de empréstimos divulgadas são passíveis de análises e alterações de acordo com a política do banco Inter. Entretanto, essas informações podem servir de base para que busque a melhor opção de empréstimo para você.