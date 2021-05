Banco Inter e Banco Original oferecem recursos para o público infantil

A cada dia, há mais necessidade de inserir a educação financeira na vida dos cidadãos brasileiros. Pensando nisso, o Banco Inter e o Banco Original estão possibilitando a criação de contas digitais e concedendo cartões de crédito para o público infantil.

A conta Digital Kids do Banco Inter, permite que crianças e adolescentes gerenciem seu dinheiro através do aplicativo. No entanto, para a criação da conta é necessário que os pais ou responsáveis legais autorizem.

Além disso, a conta disponibiliza um cartão de débito opcional com acesso a área de investimentos. O objetivo é fornecer educação financeira aos menores de idade.

Como funciona a Conta Digital Kids?

Com a conta kids é possível fazer transações com o cartão de débito ou ainda realizar investimentos na plataforma. O responsável pode solicitar o cartão de débito para o menor de idade na bandeira Mastercard e bloqueá-lo em caso de roubo ou perda. Vale ressaltar que a função crédito do cartão não é disponível nesta conta.

Além disso, a conta possui acesso à Plataforma Aberta de Investimentos (PAI) do Inter, que permite investir dinheiro com o acompanhamento de responsáveis. Dentre as opções para aplicar o dinheiro estão a renda fixa, fundos de investimentos e previdência privada.

“Acreditamos que educação financeira é coisa séria, assim como garantir o futuro dos pequenos. Por isso, lançamos uma conta para que os jovens possam aprender a controlar seus gastos, ter mais responsabilidade e até mesmo começar a investir em seu futuro desde cedo”, esclareceu o CEO do Banco Inter, João Vitor Menin.

No entanto, um ponto que pode ser visto como negativo, diz respeito a falta de um mecanismo habilitado para controlar as movimentações e gastos dos menores. A instituição orienta que os pais devem acessar a conta dos filhos pelo seu próprio celular e verificar as transações efetuadas.

Como abrir a Conta Digital Kids no Inter?

O procedimento de abertura da conta kids é similar a abertura de conta comum. O menor deve ter RG e CPF. Veja o passo a passo a seguir:

Acesse o aplicativo do Banco Inter; Selecione a opção de abrir conta; Insira os dados do menor e do responsável – é preciso que os dados fornecidos sejam do pai ou mãe do menor, ou do responsável legal, com a apresentação dos documentos que comprovem a guarda, não é necessário que o tutor tenha conta no Inter; Tire uma selfie como solicitado pela plataforma; Anexe todos os documentos solicitados; Por fim, a instituição tem um prazo de 10 dias para analisar e conceder a abertura da conta; Após a aprovação, se solicitado, o cartão chega com até 7 dias no endereço cadastrado.

Banco Original

O Banco Original também está focando no público infantil. A instituição lançou um cartão adicional para crianças a partir de 10 anos, para usuários dos cartões Internacional, Gold, Platinum ou Black.

O menor de idade pode utilizar o limite de crédito do cartão do titular sem pagar anuidade. O responsável pode controlar e acompanhar as movimentações do menor. Além disso, é possível solicitar até cinco cartões adicionais para crianças.

Com o mesmo intuito do Banco Inter, o Banco Original diz que o objetivo de disponibilizar o cartão de crédito adicional para crianças é garantir a educação financeira com a participação dos pais.

Simão Kovalski, head de cartões, diz que “os pais sentem a necessidade de preparar os filhos” e que “com esse cartão, não só damos as ferramentas para ajudar na educação financeira como também facilitamos esse controle”, complementa.