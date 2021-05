Banco Inter, Nubank, C6 Bank e Credicard podem cancelar seu cartão; Entenda o porquê

A instituições financeiras como Nubank, Banco Inter, C6 Bank e Credicard já possuem uma política de cancelamento automático de cartões de crédito diante algumas ações que levam este resultado. Em muitos casos, até mesmo as respostas de possíveis questionamentos já estão prontas.

Por exemplo, o Nubank ao perceber inatividade da conta durante 12 meses já aciona o cancelamento automático. A falta de depósitos, transferências, criação de boletos e outras transações podem indicar a inatividade da conta.

Outra situação que pode ocasionar o cancelamento é o CPF negativado. Além disso, a falta de atualização dos dados do cliente dentro do prazo estabelecido pela fintech, se estiverem errados, pode acarretar no fechamento da conta.

No caso de movimentações suspeitas na conta, como fraudes, o cancelamento não é instantâneo. O banco digital primeiramente entra em contato com o correntista para tirar as dúvidas. Por fim, outro aspecto que pode cancelar a conta, é falta de cumprimento das regras estabelecidas pelo termo de uso.

Motivos de cancelamento:

Falta de uso;

Nome sujo;

Erros nos dados do cliente;

Desinteresse comercial;

Suspeita de fraude;

Descumprimento dos termos de uso.

Contudo, para que o cancelamento automático da conta não ocorra, é necessário sempre estar movimentando e fazendo transações, além de ter as faturas mensais pagas em dias. É bastante aconselhável que o cartão seja o mais usado para compras, para o percentual de atividade se mantenha ativo.

Nubank lança novidade que aumenta o limite da conta

O Nubank vai lançar um novo recurso no aplicativo que permite aumentar o limite no cartão. Esse serviço permitirá que o cliente que queira mais crédito no seu cartão deposite uma quantia na fala que será convertida em limite. O “limite de crédito investido” fará uma transformação instantânea.

A nova função servirá para aqueles usuários que não estão satisfeitos com seu limite ou querem fazer um compra específica e não consegue o aumento disponibilizado pela fintech. Muitos desses casos ocorrem devido ao score baixo do cliente. O recurso ainda está em fase de testes, isso significa que poucos correntistas terão acesso a ele, pelo menos incialmente.

No entanto, para realizar o novo serviço, verifique primeiro se a função foi disponibilizada ao acessar a opção de “Adicionar mais limite” no aplicativo Nubank. Para encontrar o ícone, confira as orientações abaixo:

Entre no aplicativo do Nubank; Selecione a opção de “Cartão de Crédito“; Clique em “Ajustar limite“; Após indique “Pedir aumento de limite total“; Clique na opção “Adicionar mais limite”; e Informe o valor que deseja converter em limite de crédito.

A opção também pode ser acessada através das configurações da plataforma do banco digital. As ferramentas do app sempre são representadas por um ícone de engrenagem. Depois de verificar se está na última versão do aplicativo, consulte se a novidade está disponível e liberada para uso.