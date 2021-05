Banco Inter vai liberar mais limite para clientes que fizerem compras no Inter Shop

O Banco Inter liberou mais uma novidade. Agora, os clientes da fintech poderão usar a função “Mais Limite”, que permite aumentar o limite do cartão de crédito no momento de uma compra realizada pelo aplicativo do banco usando o Inter Shop.

O novo serviço funciona quando o cliente faz uma compra usando o app da instituição na loja Inter Shop. Ao fazer uma compra, o cliente terá uma porcentagem calculada do valor do produto adquirido que será acrescentada ao limite do cartão de crédito do usuário.

Essa funcionalidade é ideal para o cliente que precisa comprar um produto, porém, não tem o valor disponível no cartão de crédito. Sendo assim, o Banco Inter pode ampliar o crédito do cliente para facilitar a utilização no aplicativo, trazendo mais vantagens para serem aproveitadas.

Como encontrar a função “Mais Limite” do Banco Inter?

Acesse o aplicativo do Banco Inter, disponível para Android e iOS; Encontre a opção do Inter Shop, localizada logo ao lado da aba “Cashback”; Na sequência, selecione a opção de “Mais Limite”; Verifique as lojas listadas que podem acrescentar limite no cartão de crédito; Escolha uma delas para fazer a sua compra, e receba um percentual para acréscimo no seu limite.

Vale destacar que, o aumento do limite é sobre o valor do produto, não do saldo disponível na conta do Inter. Neste sentido, caso o limite for de R$ 1 .000, por exemplo, e o produto de desejo for R$ 1.500, com o acréscimo total de 50%, o banco digital pode liberar até R$ 500 para comprar o produto na loja parceira.

Contudo, é importante ressaltar que, o cliente pode optar em receber a porcentagem no limite do cartão ou receber a porcentagem em cashback. Ambas as opções não são cumulativas.