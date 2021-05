Banco Pan abre matrículas para programa de estágio de tecnologia 2021

O Banco PAN abriu inscrições para programa de estágio 2021. Podem se candidatar estudantes de nível superior de cursos voltados para as áreas de tecnologia, com formação prevista entre junho de 2022 e dezembro de 2023.

De acordo com o Banco PAN, o programa tem como objetivo desenvolver 25 estagiários, com uma jornada que envolve palestras, treinamentos, workshops e acesso direto às lideranças do Banco.