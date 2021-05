Banco Santander oferece 50 mil bolsas para curso de tecnologia; saiba como se inscrever

O Banco Santander está oferecendo 50 mil bolsas de especialização em Tecnologia da Informação com um treinamento de 75 dias de duração. As inscrições para o Santander Bootccamp podem ser realizadas entre os dias 3 de maio e 3 de junho através do site.

O público alvo do projeto são jovens interessados em tecnologia e que desejam desenvolver os seus conhecimentos.

No final do programa, quem se destacar será chamado para participar de um processo de seleção interna do Santander, ou seja, há chance de contratação.