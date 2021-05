Paulista

Bandeirante 0 x 0 Barretos – Faltou bola na rede para entrar no G8!



O Leão da Noroeste criou inúmeras chances, mas não conseguiu vencer o confronto direto

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Birigui, SP, 17 (AFI) – Em confronto direto por uma vaga no G8 do Campeonato Paulista da Série A3, o Bandeirante pressionou o Barretos do início ao fim, mas não saiu do 0 a 0 em jogo realizado no Estádio Pedro Marin Berbel, pela 12ª rodada.

Ainda sem embalar no campeonato, o Bandeirante chegou aos 15 pontos e perdeu a chance de entrar no G8. Por outro lado, o Barretos aumentou a série invicta para três partidas e continua na zona de classificação, com 18 pontos.

FALTOU O GOL

O primeiro tempo em Birigui pareceu um treino de ataque contra defesa. Atuando em casa e precisando da vitória para entrar no G4, o Bandeirante pressionou o Barretos do início ao fim. Faltou, porém, colocar a bola no fundo das redes de William.

Bandeirante e Barretos ficaram no empate sem gols

E não foi por falta de oportunidades. O Bandeirante criou algumas chances claras. Aos 12, Davi Ceará cobrou escanteio, a bola foi desviada no meio do caminho e passou rente a trave. Depois, Gabriel Silva arriscou de longe e assustou o goleiro do Barretos.

SEM BOLA NA REDE

O panorama da partida não mudou depois do intervalo. Logo aos cinco minutos, Davi Ceará cobrou falta e William fez grande defesa. O camisa 10 voltou a levar perigo em um lance de bola parada. Dessa vez a bola foi pela linha de fundo.

A resposta do Barretos veio em finalização de Patrick Allan, defendido por Henal. Aos 25 minutos, em um lance bastante confuso, o Bandeirante perdeu mais uma boa oportunidade com Welbinho. A pressão dos donos da casa continuou.

Aos 41, Iury cobrou a falta com categoria e só não abriu o placar para o Bandeirante porque a bola tocou na trave. Mas o Barretos conseguiu segurar o empate.



PRÓXIMOS JOGOS

Os times voltam a campo na quinta-feira, às 17 horas, pela 13ª rodada. O Bandeirante enfrenta o Penapolense, no Tenente Carriço, em Penápolis, e o Barretos joga contra o Linense, no Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.