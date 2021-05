Bandeirante e Comercial se enfrentam na briga por uma vaga no G8

Paulista

Bandeirante x Comercial – BEC e Bafo correm para brigar por uma vaga no G8



Na tabela de classificação, o Tricolor da Noroeste aparece na 10ª colocação, com 16 pontos, assim como o Bafo, 11º

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Birigui, SP, 21 (AFI) – Em um duelo direto na briga por vaga no G8 da Série A3 do Campeonato Paulista, o Bandeirante receberá, na tarde deste sábado (22), a partir das 15h, no estádio Pedro Marin Berbel, a equipe do Comercial, em partida válida pela 14ª rodada da competição estadual.

Foto: Rafael Alves / Comercial

Na tabela de classificação do Paulista A3, o Tricolor da Noroeste aparece na 10ª colocação, com 16 pontos ganhos, três atrás do Marília, primeiro time dentro do G8. Já o Bafo aparece na 11ª posição, com a mesma pontuação, mas perde no critério de desempate.

BANDEIRANTE DESFALCADO

Para enfrentar o Comercial, na luta direta por uma vaga no G8 da Série A3, o técnico Márcio Ribeiro não poderá contar com o volante Gabriel Rapchan, que levou terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 contra o Penapolense na última quinta-feira (20) e está suspenso para encarar o Bafo.

Com isso, Thiago Cesar deve começar a partida no time titular. Além do desfalque de Rapchan, o treinador também tem dúvidas no meio campo, onde Davi Ceará e Everton Sena disputam uma vaga e no ataque, entre Tatá e Danilinho.

FORÇA MÁXIMA

Para encarar o Bandeirante, em mais um duelo direto na luta por uma vaga no G8, o treinador Betão Alcântara não tem nenhum jogador suspenso ou lesionado, ou seja, poderá escalar o que tem de melhor para a partida, provavelmente repetindo o time que entrou em campo na última rodada. Juninho, Vitor Hugo e Rafael Tanque entram em campo pendurados.

O Comercial já acumula uma sequencia positiva de cinco jogos sem perder. Além disso, apesar de ter empatado em 0 a 0 com o Marília na última rodada, o time derrotou o Rio Preto na rodada anterior pelo placar de 5 a 0, ou seja, está vindo muito embalado para o decisivo confronto.