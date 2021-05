Barcelona e Atlético de Madrid empatam no Camp Nou e Real Madrid pode virar líder de LaLiga se vencer no domingo

Foi com clima de uma verdadeira decisão. No encontro entre Barcelona e Atlético de Madrid, a igualdade ficou presente até no placar.

Jogando dentro do Camp Nou neste sábado (08), as duas equipes ficaram no empate em 0 a 0, em duelo que teve transmissão exclusiva na ESPN Brasil.

Com o resultado, o Atlético de Madrid segue isolado na liderança de LaLiga, agora com 77 pontos, restando agora apenas três rodadas para o fim do Campeonato Espanhol.

O time da capital agora ‘secará’ o Real Madrid, que enfrentará neste domingo (09) o Sevilla às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo no FOX Sports, e tempo real com videos no ESPN.com.br.

Se o time de Zidane vencer e chegar aos mesmo 77 pontos, assumirá a ponta da tabela por levar a melhor no confronto direto, critério de desempate.

Já o Barcelona fica com 75 pontos, momentaneamente na vice-liderança, mas podendo perder a posição no complemento da 35ª rodada.

O jogo

O confronto entre os líderes de La Liga começou com um verdadeiro duelo tático, com poucos espaços para a criação ofensivas de ambos os lados. E essa intensidade rendeu um problema para Diego Simeone logo aos 12 minutos, quando perdeu Lemar por lesão, mandando a campo Saúl.

A primeira grande chance saiu com o Atleti, que quase marcou após cruzamento de Hermoso para Correa, que só não resultou em gol por conta do desvio de Lenglet em direção à linha de fundo.

Mesmo com uma posse de bola superior aos 70%, o Barcelona só conseguiu chutar a gol aos 28 minutos, quando Griezmann bateu de longe de restou o esloveno Oblak pela primeira vez na partida, mas em uma defesa sem dificuldades.

Ainda que os donos da casa ficassem mais com a bola, as principais ações no ataque seguiam sendo do Atleti, que passou a acumular arremates contra o gol de Ter Stegen, principalmente com Suárez.

A melhor oportunidade do Barcelona não poderia sair de outros pés. Na tradicional jogada individual conduzindo com a perna esquerda, Messi arrancou para cima da defesa do Atleti e bateu forte na entrada da área, exigindo uma defesa decisiva de Oblak.

Assim como na primeira etapa, a igualdade no duelo tático seguiu dando o tom dos confrontos em campo. O Barcelona, no entanto, melhorou com a parada no intervalo.

O time da casa até chegou a balançar as redes com o uruguaio Araújo, mas o árbitro anulou o lance ao pegar o impedimento do zagueiro no toque de cabeça.

Nas raras oportunidades de ficar frente a frente com Oblak, Dembélé recebeu ótimo cruzamento de Alba aos 40 minutos e cabeceou forte, mas por cima do gol do Atleti.

Com o placar em igualdade, o Campeonato Espanhol poderá ter um novo líder neste domingo.

E agora?

Após a partida deste fim de semana, o Barcelona voltará a campo apenas na terça-feira (11), quando visita o Levante, por LaLiga. Já o Atlético de Madrid receberá no Wanda Metropolitano a Real Sociedad, na quarta-feira (12).

Saul Niguez e Messi em lance no Camp Nou Getty Images

BARCELONA 0X 0 ATLÉTICO DE MADRID

BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza (Araújo), Piqué e Lenglet; Busquets (Moriba), De Jong, Pedri (Sergi Roberto), Sergiño Dest (Dembélé), Alba; Griezmann e Lionel Messi

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Felipe e Hermoso; Koke, Llorente, Carrasco e Lemar (Saúl) (João Félix); Correa (Kondogbia) e Luis Suárez