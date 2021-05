Barcelona fica próximo de anunciar ex-lateral da Ponte Preta

Espanhol

Barcelona fica próximo de anunciar lateral Emerson Royal, ex-Ponte Preta



Emerson foi contratado pelo Bétis junto ao Atlético-MG em 2019 e se destacou pelo time de Sevilha

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 18 (AFI) – O Barcelona se prepara para anunciar nas próximas semanas a contratação do lateral-direito Emerson Royal, atualmente no Bétis, da Espanha, e que foi revelado pela Ponte Preta. A informação da chegada do jovem ao clube catalão foi dada pela rádio ‘La Cadena SER’.

Emerson foi contratado pelo Bétis junto ao Atlético-MG em 2019. Na época, em ação conjunta com o Barcelona, a transferência aconteceu por 12 milhões de euros, num contrato de cinco temporadas. O contrato ainda previa que ele teria que atuar por pelo menos dois anos pelo Bétis e o restante no time catalão.

Emerson Royal deve vestir a camisa do Barcelona na próxima temporada

Barça e Bétis também acordaram que caso um dos clubes queira ficar com o jogador após a temporada 2023/2024, um clube terá que pagar ao outro uma quantia extra de 9 milhões de euros. Se isso não ocorrer, os dois clubes irão dividir a receita numa eventual venda futura para outra entidade desportiva.

A princípio, a intenção do Barcelona é de utilizar Emerson Royal no time principal na próxima temporada. Independente disso, o clube catalão não aceitaria negociá-lo por menos de 25 milhões de euros. PSG, Bayern de Munique de Atlético de Madrid já chegaram a fazer sondagens pelo atleta.

Emerson tem 22 anos e foi revelado na base da Ponte Preta. Da Macaca o jogador acabou se transferindo ao Atlético-MG, onde acabou se destacando e se transferindo ao Bétis. Em alta, recentemente ele foi convocado para integrar a Seleção Olímpica comandada por André Jardine.