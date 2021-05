Barcelona pode ter Hansi Flick como treinador na próxima temporada

Espanhol

O problema da negociação, porém, é que Flick teria um acordo verbal para assumir a seleção alemã após o término da Eurocopa

Publicado em 19/05/2021

Campinas, SP, 19 (AFI) – Após uma temporada muito abaixo do que era esperado pela diretoria do Barcelona, o clube espanhol estaria determinado a fazer uma troca no comando técnico, demitindo Ronald Koeman. O principal substituto seria Hansi Flick, que deixará o Bayern de Munique após a última rodada do Campeonato Alemão.

O problema da negociação, porém, é que Flick teria um acordo verbal para assumir a seleção alemã após o término da Eurocopa, o que atrapalharia os planos do Barça de contar com o treinador alemão, atual campeão mundial pelo Bayern de Munique para a próxima temporada.

Com a saída eminente de Koeman, o Barcelona agora corre para se planejar para a próxima temporada. Após Flick anunciar sua saída do Bayern, Laporta, presidente do clube catalão, teria conversado com o treinador, que vê o projeto com bons olhos e pode ter um novo destino.

Após três tropeços consecutivos na reta final do Campeonato Espanhol e a queda nas oitavas de final da Liga dos Campeões, Laporta planeja uma renovação completa no elenco e comissão técnica do Barcelona, porém, segue tentando renovar com Messi.