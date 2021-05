Espanhol

Barcelona prepara proposta de 10 anos a Messi e aguarda retorno do jogador



Segundo o que foi apurado, o Barcelona estuda oferecer à Messi um longo contrato

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 27 (AFI) – Buscando renovar o contrato com sua principal arma, o Barcelona já teria, segundo a imprensa espanhola, enviado uma proposta ao atacante argentino Lionel Messi, que tem contrato válido com a equipe catalã até o início de junho. Agora, o time de Laporta aguarda a resposta do camisa 10.

PROPOSTA

O clube ainda não havia conversado com Messi sobre uma possível renovação devido a uma auditoria que o novo presidente Joan Laporta e sua diretoria haviam encomendado para conhecer a atual realidade financeira do Barcelona, buscando conhecer e encontrar a melhor possibilidade para o atacante argentino no clube.

Segundo o que foi apurado, o Barcelona estuda oferecer à Messi um longo contrato, englobando participações como jogador do clube por mais duas temporadas, seguido por mais três anos como embaixador do Barça na Major League Soccer (MLS), liga de futebol norte-americana, onde Messi já assumiu querer atuar e mais cinco anos como membro da diretoria do clube catalão.

EM ANÁLISE

Mesmo sem a auditoria pronta, Laporta decidiu não dar tempo ao azar e enviar a proposta à Messi, que ainda não respondeu se fica ou não no Barcelona. Seu nome é especulado em clubes como Manchester City e principalmente PSG. Enquanto isso, o camisa 10 está na Argentina, onde defenderá sua seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e na Copa América.