Barcelona quer Neymar e já iniciou contatos com Paris Saint-Germain, revela rádio espanhola

Erling Haaland? Ao que parece o grande sonho do Barcelona para reforçar o elenco é mesmo Neymar. E para contar novamente com o brasileiro, os catalães já iniciaram os contatos com o Paris Saint-Germain para abrir negociações, segundo informações relevadas pela rádio RC1.

Segundo o veículo, Joan Laporta, presidente do clube espanhol, abriu conversas com representes do PSG, que mantiveram a postura espera: o atacante é inegociável.

Mas segundo a mesma rádio, a conversa entre os clubes foi produtiva, e deixou nos cartolas do Barcelona o sentimento de que as portas estão abertas para que ocorram novos contatos no futuro.

Ainda de acordo com a RC1, o grande empecilho para que as conversas avancem é o brasileiro Leonardo, diretor esportivo no clube parisiense, que tenta manter Neymar no PSG e costura sua renovação contratual.

A informação da rádio espanhol avança no mesmo sentido de outra reportagem que foi publicada nesta semana pelo jornal catalão Sport, que reportou um plano de cinco passos em execução no Barcelona para que o brasileiro retorne ao clube.

O primeiro deles é o ‘atraso’ de Neymar na renovação contratual com o PSG. Segundo o diário espanhol, o clube parisiense já gostaria de ter assinado a ampliação do atual vínculo com o atacante, que tem adotado o discurso de ‘cabeça no futebol’, que ficou mais intenso com a chegada da equipe às fases agudas da Champions League.

No que isso influencia? Com base nas informações apuradas pelo Sport, a entrada do brasileiro em seu último ano de contrato na França poderia forçar o PSG a negociar o jogador na próxima janela europeia para garantir que receberia uma boa quantia caso Neymar deixe a capital francesa.

É necessário lembrar que qualquer atleta tem a possibilidade de assinar pré-contrato com outra equipe a partir dos últimos seis meses do vínculo vigente no clube atual.

Outro trunfo do Barcelona na situação seria a entrada de Joan Laporta na presidência do clube. Habilidoso nas negociações, o dirigente conseguiu ‘pacificar’ os bastidores entre catalães e franceses, estremecido justamente pela saída de Neymar para o PSG em 2017.

Segundo o Sport, ‘não há mais brigas, desconfianças ou preconceitos estabelecidos’.





Mesmo com a capacidade de articulação, Laporta ainda precisa aguardar o processo de auditoria interna pela qual o clube vem se submetendo para entender exatamente o tamanho de sua dívida. Só assim poderá fazer uma proposta financeira atraente ao atacante brasileiro.

O último e não menos importante ponto da operação Neymar no Barcelona passa por Lionel Messi. Ainda sem definir seu futuro para a próxima temporada e vivendo seus últimos meses de contrato no clube, o argentino deixou claro à direção que a decisão de seguir ou não na Catalunha passará pelo projeto esportivo para os próximos anos, que permite ao craque voltar a disputar o título da Champions League.

A contratação de Neymar, neste contexto, seria grande prova de que o planejamento barcelonista para o futebol é ambicioso.