Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Neste sábado, o Barcelona recebe o Atlético de Madrid em sua casa, o Camp Nou, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto, que ocorre às 11:15h (de Brasília) entre duas equipes que brigam pela liderança é vital para a reta final de La Liga, e os dois times tem uma distância de apenas dois pontos, como Atlético, líder, tendo a vantagem.

Veja a tabela do Espanhol

O Barcelona, terceiro colocado do Campeonato Espanhol com 74 pontos somados, precisa apenas da vitória para ultrapassar o Atlético de Madrid, líder. Ainda assim, a liderança não chega para o clube catalão apenas com o placar positivo, pois o Real Madrid segue na sua frente.

– Há três ou quatro meses não esperávamos lutar pelo campeonato. O jogo deste fim de semana pode ser um passo importante. Precisamos ser mentalmente fortes e agressivos quando não tivermos a bola – disse Ronald Koeman, treinador do Barcelona.

O Atlético de Madrid, que seguiu na liderança do Campeonato Espanhol durante a maior parte da temporada, enfrenta uma briga pelo título na reta final. Com 76 pontos e apenas dois pontos de vantagem para Real Madrid e Barcelona, o clube vê a vitória como essencial.

– Enfrentamos o jogo (deste sábado contra o Barcelona) com entusiasmo e humildade – disse Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid.

FICHA TÉCNICA

BARCELONA x ATLÉTICO DE MADRID

Data e horário: 08/05/2021, às 11:15h (de Brasília)

Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)

Árbitro: Antonio Mateu

Assistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Jon Núñez Fernández

Onde assistir: ESPN Brasil

BARCELONA (Treinador: Ronald Koeman)

ter Stegen; Ronald Araújo, Piqué e Lenglet; Busquets, Dest, De Jong, Pedri e Alba; Messi e Griezmann.

Desfalques: Braithwaite, Coutinho e Ansu Fati (lesionados).

ATLÉTICO DE MADRID (Treinador: Diego Simeone)

Oblak; Savic, Giménez e Hermoso; Trippier, Koke, Kondogbia e Carrasco; Lemar, Llorente e Suárez.

Desfalques: Renan Lodi (lesionado).