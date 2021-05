Paulista

Barretos 1 x 0 Votuporanguense – Batata marca no fim e garante vaga nas quartas



Com o resultado, o Barretos chegou a 24 pontos, na terceira colocação, e não pode ser mais ultrapassado pelo nono colocado

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Barretos, SP, 22 (AFI) – O Barretos é mais um time classificado às quartas de final do Campeonato Paulista Série A3. Na tarde deste sábado, pela 14ª e penúltima rodada, o BEC venceu o Votuporanguense por 1 a 0, no Estádio Fortaleza. O único gol foi marcado por Batata, já no fim do segundo tempo.

Com o resultado, o Barretos chegou a 24 pontos, na terceira colocação, e não pode ser mais ultrapassado pelo nono colocado, Desportivo Brasil. O Votuporanguense, que já estava classificado e começou a rodada na vice-liderança, caiu para o quarto lugar, com 24 pontos.

PRIMEIRO TEMPO

O Barretos começou ofensivo e assustou em chutes de Batata e Cristiano nos primeiros minutos. O Votuporanguense respondeu com Léo Santos, em chute forte e colocado de fora da área. Aos 14, o BEC teve outra chance com Batata, bem ativo no jogo.

Foto: Rafael Bento/Votuporanguense

O CAV, em contra-ataque, teve boa chance com Gabriel Barcos, que chutou dentro da área, mas foi travado na hora.

O Barretos respondeu com Hiago, que invadiu a área e chutou cruzado. A bola iria chegar em Batata, se não fosse boa defesa do goleiro.

No fim, a pressão foi do CAV, que teve duas chances. Uma em chute de fora da área de Léo Cunha.

A outra foi com João Marcos, que recebeu bom passe de Murillo no lado direito e chutou no canto oposto, com perigo.

SEGUNDO JOGO

O Votuporanguense voltou e chegou com perigo logo no começo em chute de fora da área de João Marcos. Aos 18, o Barretos chegou bem em lance de falta e cabeçada, para boa defesa do goleiro, mas já era assinalado impedimento.

O jogo ficou mais truncado e tudo indicava o empate. Mas aos 39 minutos, Batata, que tanto tentou no primeiro tempo, marcou o gol da vitória do Barretos.

Carioca arriscou de longe, o goleiro soltou e atacante apareceu no rebote. Ele teve calma para fazer o drible, ajeitar o corpo e mandar para o gol. Sem mais forças, o CAV não conseguiu reverter a derrota.

PRÓXIMOS JOGOS

A última rodada será realizada na terça-feira, às 15h. O Barretos visita o já rebaixado Batatais, no Estádio Dr. Osvaldo Scatena, em Batatais. Já o Votuporanguense recebe o Primavera na Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga.