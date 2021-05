Barretos quer vencer o já rebaixado Batatais para sonhar com a ponta

Paulista

Batatais x Barretos – Bec quer vencer o já rebaixado Fantasma para sonhar com a ponta



Times viveram situações opostas durante todo o campeonato

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Batatais, SP, 23 (AFI) – Vivendo momentos completamente diferentes no campeonato ,o já rebaixado Batatais irá enfrentar o Barretos na 15° e última rodada do Campeonato Paulista Série A3. O jogo será em Batatais, no estádio Doutor Oswaldo Scatena, nesta terça-feira, às 15h.

O Batatais é o vice-lanterna da competição e somou apenas nove pontos, enquanto o Barretos é o terceiro colocado com 24 pontos, podendo chegar a liderança caso Linense e Noroeste tropecem.

NOVIDADES NO BANCO DE RESERVAS

O treinador Paulo Campos, que assumiu no lugar de Luciano Baiano já não está mais na equipe. Ele comandou a equipe em apenas dois jogos, sofreu duas derrotas e não está mais a frente da equipe. Para fechar o campeonato, o Fantasma contará com o auxiliar Edmilson Pereira, que já comandou a equipe neste campeonato.

SUSPENSOS

O atacante Gabriel Braga não poderá entrar em campo, pois recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Rio Preto e cumpre suspensão automática.

LESIONADOS

No departamento médico, seguem o lateral-esquerdo Romão, o meio-campista Estuqe e o atacante Nenê.

JÁ CLASSIFICADO

O time comandando pelo técnico Bira Arruda já entra classificado após ter vencido o Votuporanguense na rodada passada pelo placar de 1 a 0. Agora a equipe busca a primeira colocação geral, torcendo para os tropeços de Linense e Noroeste.

SEM DESFALQUES

Após o lateral-esquerdo Rodrigo Biro, que estava de fora cumprindo suspensão por cartão vermelho ter retornado no jogo passado, a equipe de Bira Arruda não deve ter problemas para o jogo.