Barretos recebe Primavera precisando vencer para avançar às semis

Paulista

Barretos x Primavera – Só a vitória interessa para o Touro seguir na luta pelo acesso



No jogo de ida, o time de Indaiatuba venceu por 2 a 1 e jogará por empate nesta segunda

Publicado em 30/05/2021

por Agência Futebol Interior

Barretos, SP, 30 (AFI) – Precisando da vitória para seguir sonhando com o acesso à Série A2 de 2022, o Barretos recebe o Primavera, na noite desta segunda-feira (30), a partir das 20h, no estádio Fortaleza, no segundo e decisivo jogo das quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista, valendo vaga nas semifinais.

Como o jogo de ida, em Indaiatuba, terminou em 2 a 1 para o Primavera, o Barretos precisa vencer a partida por pelo menos um gol de diferença para se classificar à semifinal já que fez uma melhor campanha na primeira fase. Já o time de Indaiatuba avança em caso de empate.

FORÇA MÁXIMA!

O técnico Ademir Fesan terá, mais uma vez, todos os jogadores à disposição. Satisfeito com o desempenho no jogo de ida, ele deverá repetir a mesma escalação, uma vez que não tem jogadores suspensos ou lesionados. Todos os testes de Covid-19 também deram negativo.

Primavera vem de vitória contra o Barretos

Apesar da vantagem, o Primavera aposta nos gols de Eduardo, artilheiro do time com seis gols. Ele foi responsável por 31% de todos os gols do time de Indaiatuba, que soma 19 bolas nas redes em 16 jogos.

OLHO NO TOURO!

O técnico Bira Arruda não fará muitas mudanças apesar da derrota no jogo de ida. O treinador tem o costume de manter a escalação e não irá contra suas convicções no jogo decisivo para o Barretos. O treinador provavelmente poderá contar com Cristiano, que está recuperado de dores musculares. O lateral-direito Matheus Luvizetto também é dúvida.

“O Barretos criou um sistema de jogo que tem variações de acordo com o adversário e acredito que tem que ser assim mesmo, porque são muito estratégicas. A gente encaixa aquilo que a gente entende que é o melhor sistema para aquela partida”, falou o treinador.