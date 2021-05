Barretos vence Linense e encaminha classificação no Paulista A3

Paulista

Linense 0 x 2 Barretos – Com dois gols de pênalti, Touro encaminha vaga



Os dois times estão empatados com 21 pontos e dificilmente ficarão de fora das quartas de final

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Lins, SP, 20 (AFI) – Com dois gols de pênalti – um em cada tempo -, o Barretos ganhou do Linense nesta quinta-feira, por 2 a 0, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

Os dois times estão empatados com 21 pontos, mas o Barretos está em terceiro lugar e o Linense em quarto por causa do saldo de gols (2 a 0). Uma vitória garantiria o Elefante da Noroeste nas quartas de final de forma antecipada.

PRIMEIRO TEMPO

Atuando em casa, o Linense começou a partida dominando o Barretos, que tinha muitas dificuldades para sair da marcação adiantada. No entanto, em um lance de bola parada, o Touro do Vale quase abriu o placar aos 21. Cristiano cobrou escanteio, Samuel desviou de cabeça e Reynaldo foi buscar.

Jogadores se desentenderam após a partida em Lins

Aos poucos, o Barretos equilibrou as ações e abriu o placar aos 35 minutos. Alex Flávio derrubou Maranhão dentro da área e foi expulso. Na cobrança do pênalti, Batata só deslocou Reynaldo. Com um jogador a menos, o Linense não conseguiu criar muito antes do intervalo.

SEGUNDO TEMPO

No começo da etapa final, o Elefante da Noroeste esboçou uma pressão no Barretos, que apostava no contra-ataque para fazer o segundo e encaminhar a vitória. Os dois times, porém, erravam o último passe. Quando isso aconteceu, o Touro do Vale quase ampliou.

Aos 22 minutos, Maranhão soltou a bomba no travessão. O lance acordou o Linense, que criou duas chances seguidas. Na primeira, Palmares, livre na pequena área, cabeceou para fora. Depois, Mário chutou e Wilian defendeu.

Nos minutos finais, o Linense partiu com tudo para cima do Barretos, que recuou excessivamente apesar de ter um jogador a mais. Mas o Barretos foi quem marcou aos 45. Hiago Alves foi derrubado por Léo Gaúcho dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido por Deivid.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no sábado, às 17 horas, pela penúltima rodada. O Linense enfrenta o Olímpia, no Maria Tereza Breda, em Olímpia, e o Barretos recebe o Votuporanguense, na Arena Fortaleza, em Barretos.