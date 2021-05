Paulista

Paulista A3: Barretos visita o Linense em jogo que promete ser disputado



Elefante é o vice-líder da competição, jogo pode valer vaga no G8 para o Barretos

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Barretos, SP, 19 (AFI) – Embalado de uma sequência de três jogos sem perder, o Barretos visita o Linense em jogo que promete ser muito difícil. O jogo será nesta quinta-feira, às 17h, non estádio Gilberto Siqueira Lopes, o Siqueirão.

A partida é válida pela 13° rodada do Paulistão. O Barretos fazendo uma boa campanha, está em sexto lugar e soma 18 pontos.

Barretos está vindo de empate contra o Comercial – Foto: Tiago Sousa / Nacional

RETORNO



A equipe do treinador Bira Arruda contra com a volta do lateral-esquerdo Rodrigo Biro, que estava de fora cumprindo suspensão por cartão vermelho.

FORÇA MÁXIMA



Com o retorno do lateral, é provável que o Barretos vá com força máxima encarar o Linense.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO



Diante deste cenário, o Barretão deve ir a campo com: William; Luvizetto, Alemão, Carioca e Rodrigo Biro; Pedrinho, Patrick, Samuel e Patrick Allan; Maranhão e Junior Batata.