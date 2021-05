Paulista

Batatais 0 x 2 Barretos – Touro do Vale termina na vice-liderança



Nas oitavas de final, o Barretos vai enfrentar o Primavera com a vantagem de decidir em casa

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

Batatais, SP, 25 (AFI) – Um time rebaixado contra um classificado. O resultado não poderia ser diferente. Na tarde desta terça-feira, o Barretos ganhou do Batatais, por 2 a 0, no Osvaldo Scatena, pela última rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

A vitória e aliada a outros resultados fez o Barretos terminar na vice-liderança, com os mesmos 27 pontos de Votuporanguense e São José, mas na frente pelos critérios de desempate. O Batatais ficou em penúltimo lugar, com nove.

Nas oitavas de final, o Barretos vai ter pela frente o Primavera, que terminou em sétimo lugar. O Touro do Vale tem a vantagem de realizar o jogo de volta em casa e de jogar por dois resultados iguais por ter feito melhor campanha na fase classificatória.

Barretos terminou a primeira fase do Paulista A3 na vice-liderança (Foto: Divulgação/Barretos)

O JOGO!

Já classificado, mas buscando uma classificação melhor, o Barretos teve mais a posse da bola no primeiro tempo. No entanto, os atacantes não conseguiram acertar a direção do gol. Rebaixado, o Batatais buscava abrir o placar no contra-ataque.

O Barretos voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva e abriu o placar aos 11 minutos. Após escanteio cobrado, a bola passou por todo mundo e sobrou para Daniel Araújo não desperdiçar.

Não tendo nada a perder, o Batatais se lançou para o ataque em busca do empate e deu espaço para o Barretos ampliar aos 33 minutos. Gustavo recebeu na entrada da área e mandou no ângulo. Essa foi a pá de cal no Fantasma.