Batatais 1 x 2 Noroeste – Norusca classifica e complica vida do rival

Batatais 1 x 2 Noroeste – Norusca classifica e complica vida do Fantasma na A3



O time de Bauru fez o essencial para carimbar sua classificação à próxima vaga do torneio

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Batatais, SP, 20 (AFI) – O Noroeste se manteve na liderança do Campeonato Paulista da Série A3 e carimbou sua classificação à próxima fase ao derrotar o Batatais por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, no estádio Osvaldo Scatena, pela 13ª rodada. O Norusca não fez um partida exuberante, mas os seus talentos individuais se sobressaíram e conseguiram conquistar um triunfo suado.

Com o resultado, Noroeste ficou com os mesmos 24 pontos do Votuporanguense, mas continuou na liderança pelo número de vitórias: 7 a 6. O Batatais, por outro lado, ficou estacionado na vice-lanterna, com nove, apenas na frente do Penapolense, com seis.

DEU SONO!

O primeiro tempo foi de se esquecer. Ambas as equipes estavam mais dispostas em se defender do que buscar o gol. Com isso, poucas oportunidades foram criadas e o jogo acabou ficando truncado no meio de campo. O 0 a 0 traduziu muito bem o que foram os 45 minutos iniciais do embate.

MOVIMENTADO!

Após um primeiro tempo morno, o jogo ganhou em emoção na etapa complementar. Logo aos 11 minutos, Thiago recebeu em velocidade pela direita e soltou a bomba para estufar as redes do adversário. Mas a resposta acabou sendo imediata.

Noroeste avança na A3. Foto: Bruno Freitas/Noroeste

O Batatais aproveitou uma saída errada do Noroeste para brincar de ‘bate-bate’ na frente da área adversária. A bola acabou sobrando para Gabriel, que puxou para a esquerda e chutou firme para deixar tudo igual.

O Noroeste continuou apertando. E fez o segundo aos 24 minutos. Em belo cruzamento do meio de campo, Thiago apareceu sozinho e só teve o trabalho de empurrar, de cabeça, para o gol. Antes, o goleiro Rafael Bettiol saiu ‘caçando borboleta’ e quase entregou o ouro.

Nos minutos finais, o Batatais tentou ir para o tudo ou nada, mas não conseguiu passar pelo ferrolho do Noroeste e acabou sendo derrotado. O Fantasma vai para as rodadas finais correndo sérios riscos de rebaixamento.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Batatais enfrenta o Rio Preto no sábado, às 15h, no estádio Anísio Haddad, em Rio Preto. No mesmo dia, às 17h, o Noroeste visita o Marília no Bento de Abreu, em Marília.