Batatais acerta a contratação de técnico com experiência internacional

Em sua carreira, o treinador conta com uma passagem pelo Real Madrid, quando foi auxiliar de Luxemburgo

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Batatais, SP, 20 (AFI) – Com a saída de Luciano Baiano, a diretoria do Batatais agiu rápido e acertou a contratação do técnico Paulo Luiz Campos, que conta com uma vasta experiência internacional, devido a várias passagens pelo futebol da Arábia Saudita, Catar, Libéria, Gana, entre outros clubes.

No Brasil, Campos dirigiu clubes conhecidos, como Naútico, Fluminense, Paraná Clube, Criciúma, Paysandu, Tupi-MG, Duque de Caxias e Resende-RJ, entre outros. Além disso, foi assistente de Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid, da Espanha.

No futebol paulista, comandou o Mogi Mirim, Joseense e Guaratinguetá. Seu último clube antes de chegar ao Fantasma da Mogiana foi o Batel-PR.



ESTREIA

O novo comandante do Fantasma chegou no início da noite da última quarta-feira (19), conversou com a diretoria e demoradamente com o elenco e fará sua estreia no jogo desta quinta-feira, às 17h, em Batatais, no estádio Scatenão, contra o Noroeste, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Na tabela, o Fantasma é vice lanterna, com nove pontos ganhos em trinta e seis disputados.



