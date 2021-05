Paulista

Olímpia 1 x 1 Batatais: Batatais é superior durante quase todo jogo, mas só empata



Olímpia começar melhor, levar gol, reage com empate e é dominado por toda a partida. Empata foi melhor para os donos da casa

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Olímpia, SP, 17 (AFI) – Nesta tarde de segunda-feira, Olímpia e Batatais se enfrentaram pela 12° rodada do Campeonato Paulista Série A3. O jogo foi no estádio Maria Tereza Breda, às 15h. O confronto terminou empatado em 1 a 1.

Graças ao empate, o Olímpia está com 13 pontos e está na 13° colocação. Já o Batatais segue na zona da degola em 15° lugar, com apenas nove pontos, e agora está há cinco jogos sem vencer.

Jogadores do Olímpia comemoram o gol de empate – Foto: Reprodução

PRIMEIRO TEMPO



A primeira etapa não foi muito movimentada, os times trocavam ataques, mas sem perigo algum. O primeiro ataque que realmente levou perigo só aconteceu aos 38 minutos, quando Maranhão recebeu na ponta esquerda e bateu forte, exigindo boa defesa do goleiro Felipe Ramos, quase abrindo o placar para o Olímpia.

A equipe olimpiana continuou indo para cima, e aos 48 minutos após bola levantada na área, uma ótima cabeçada quase abriu o placar. Obrigando novamente o goleiro do Fantasma a fazer boa defesa em cima da linha.

SEGUNDO TEMPO



A segunda etapa começou a todo vapor, o Batatais superou o fraco primeiro tempo, e logo aos quatro minutos abriu o placar com Rodrigo. O zagueiro desviou sozinho dentro da pequena área um chute cruzado e mandou para o gol.

Perdendo em casa, o Olímpia foi obrigado a sair para o jogo e não demorou muito para chegar até o gol, aos 13 minutos, houve uma ótima troca de passes na entrada da área, Felipinho recebeu para acertar um belo chute no ângulo e empatar a partida. Apesar do gol, o Batatais ainda era melhor, e aos 17 minutos Fabricio fez uma linda jogada, tirou o zagueiro para dançar dentro da área e bateu a bola no travessão.

O jogo ficou um pouco mais morno, mas todas as chances criadas ainda eram da equipe do Batatais. Aos 33 minutos o atacante saiu na cara do gol e o goleiro Flaysmar fez milagre com o pé para salvar a equipe do Olímpia.

O Fantasma ainda pressionou muito nos minutos finais, mas não conseguiu chegar ao gol.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima quarta-feira(19), ás 15h, o Olímpía, pega fora de casa, o Votuporanguense. O Batatais recebe ás 17h, o Noroeste, no Scatenão.