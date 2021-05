Paulista

Paulista A3: Batatais recebe o Noroeste e tenta sair da zona do rebaixamento



Apenas nove pontos e na vice-lanterna, vitória do Fantasma é fundamental para ainda ter chances de sair da degola

Publicado em 19/05/2021

por Oscar Silva

Batatais, SP, 19 (AFI) – O Batatais tem desfalque em jogo decisivo para a suas pretensões no Campeonato Paulista da Série A3, nesta quinta-feira, ás 17h, quando encara em casa, no Scatenão, o líder Noroeste, pela 13ª rodada.

Na tabela, o Fantasma da Mogiana aparece na vice-lanterna com nove pontos ganhos e ainda depende somente de suas próprias forças para permanecer na terceira divisão do Estadual.

Noroeste x Batatais, duelo da próxima rodada – Foto:Bruno Freitas/EC Noroeste

FORA

Para pegar o Noroeste, o técnico Luciano Baiano não poderá contar com o goleiro Felipe Ramos que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Olímpia. Com isso, entra Rafael Betiol. Do mais, a equipe provavelmente estará completa somente com alguma dúvida no ataque: a possível entrada de Fabrício Gonçalves no lugar de Gabriel Braga.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Sendo assim, o Fantasma deverá ir a campo com a seguinte formação: Rafael Betiol; Jean Carlos, Rodrigo Costa, Guilherme Ferreira e Romão; João Pedro, Fabrício Rodrigues, Pimpolho e Estevão Borges; Gabriel Braga (Fabrício Gonçalves) e Luizinho.

Crédito: Oscar Silva