Batatais tem dúvidas para jogo de vida ou morte no Paulista A3

Foto: Divulgação

Para encarar o Olímpia, o ala Jean Carlos cumpriu suspensão automática e deve voltar ao time. Devido o cansaço, o treinador Luciano Baiano tem várias dúvidas na escalação do Fantasma, podendo fazer mudanças no esquema tático da equipe, buscando evitar fadigas ou lesões para a reta final do Paulista A3. Jean Carlos, Estevão Borges, Adyson e Daniel, que entraram no último jogo, são opções. O técnico Luciano Baiano fez um desabafo.

“Já era tudo esperado aqui, não estou lamentando agora, pois quando eu falei das dificuldades tínhamos acabado de ganhar de 4×2 do Nacional, e estávamos em sexto lugar, mais aquilo nada me empolgou pois tenho 27 anos no futebol e sabia a realidade da estrutura do clube e a falta de atletas para aguentar essa sequência. Volto a repetir, foi desumano o que foi feito, nossos atletas acabam os jogos chorando e pedindo desculpas por não aguentarem correr mais. Sem contar as lesões, pois nos últimos quatro jogos tivemos seis lesionados”, disse.