Bayern entra em campo com o título alemão, e goleia o Borussia Monchengladbach

Neste sábado, o Bayern de Munique recebeu o Borussia Monchengladbach na Allianz Arena pela 32ª rodada do Campeonato Alemão. Campeão antes de entrar em campo, o Bayern goleou o adversário por 6 a 0, com gols de Lewandowski (três vezes), Muller, Coman e Sané.

ABRE DOIS

Na primeira etapa, o Bayern de Munique mostrou todo o seu forte poder de ataque. Logo aos dois minutos de jogo, Lewandowski abriu o placar após receber de Alaba e, aos 23 minutos, Muller ampliou para o time da casa com assistência de Musiala.

FECHA DOIS

​Já com dois gols de vantagem em pouco tempo de jogo, o Bayern tratou de aplicar a sua goleada no primeiro tempo. Aos 34 minutos, Lewandowski marcou novamente, agora com assistência de Muller. O atacante participou de mais uma jogada de gol ao encontrar Coman aos 44 minutos para fazer o quarto.

HAT-TRICK

Em uma ótima partida, Robert Lewandowski conseguiu a sua chance de alcançar um ‘triplete’ na segunda etapa. Em um pênalti cometido por Florian Neuhaus, o atacante polonês converteu a cobrança aos 21 minutos para fazer o quinto do Bayern.

SEIS É DEMAIS

Para fechar a goleada e a festa do nono título consecutivo do Campeonato Alemão, o Bayern, que viu o zagueiro Tanguy Nianzou ser expulso, contou com Leroy Sané para marcar o sexto. O camisa 10 recebeu de Gnabry para fechar a conta.

GLADBACH SUMIDO

A goleada do Bayern de Munique mostra de forma clara o que foi a partida do Borussia Monchengladbach. O time visitante da partida deste sábado não conseguiu impedir o ataque da equipe campeã alemã, e não foram efetivos no campo ofensivo.

SEQUÊNCIA

O Bayern enfrenta o Freiburg no próximo sábado, às 10:30h (de Brasília). O Gladbach, por sua vez, enfrenta o Stuttgart, também às 10:30h (de Brasília) do próximo sábado.