BBB 21: Do ‘top 4″, confira quem são os brother’s mais odiados pelo público | Big Brother Brasil

Após a eliminação de Pocah na quinta-feira, os quatro brother’s que restam na casa, Fiuk, Camila, Gilberto e Juliette disputaram a última prova de resistência do Big Brother Brasil. E quem vencesse seria o primeiro finalista. O cantor foi o melhor, aguentou mais de 11 horas e garantiu a vaga para a grande final.

Porém, parece que o público não gostou muito de ver Fiuk na final. Segundo enquetes, as parcias mostram que o cantor é o mais odiado do “top 4” do BBB 21. Até sexta-feira, o cantor liderava o ranking com 34,08% dos votos. Camilla segue logo atrás com 33,23%. Juliette e Gilberto também aparecem quase empatados, com 16,51% contra 16,18%, respectivamente.

Camila, Gilberto e Fiuk disputam a permanência na casa e a ida para a grande final. (Foto: Reprodução TV Globo)



Com Fiuk já na final, Gilberto, Camila e Juliette disputam o último paredão do Big Brother Brasil. Os três permanecem na casa até domingo (2), quando um deles é eliminado antes da finalíssima. Após a saída de um brother, Tiago Leifert vai iniciar a votação para saber quem o público quer como campeão.

Se você não conseguir visualizar a enquete, clique aqui para votar!