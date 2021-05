BBB 21: quem sai do programa hoje, Camilla, Gilberto ou Juliette? Vote na enquete em quem deve ser eliminado | Big Brother Brasil

Camilla de Lucas, Gilberto e Juliette estão no último paredão do BBB 21 e disputam a permanência na casa do Big Brother Brasil. O cantor Fiuk, vencedor da prova de resistência da Avon, é o primeiro finalista desta edição do reality show.

Enquetes parciais apontam que a influenciadora digital deve ser eliminada do programa, mas, conforme informado pelo diretor Boninho, a votação está indefinida. E, ao que tudo indica, o doutorando em economia também corre sérios riscos de ficar de fora da grande final.

Caso você não consiga visualizar a enquete, clique aqui.

A única participante que parece não ter chances de deixar a casa mais vigiada do Brasil é Juliette, considerada a favorita do público para faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão. No Instagram, por exemplo, a advogada e maquiadora já acumula mais de 23 milhões de seguidores.

Resultado do último paredão do BBB 21 sai neste domingo (02)

Vale lembrar que o resultado do último paredão do BBB 21 sai na noite deste domingo (02), na tela da Globo. A enquete oficial é somente pelo site do Gshow, clique nesse link para votar.