BBB 21: Saiba detalhes da grande final do programa | Big Brother Brasil

Na próxima terça-feira (4), acontece a grande final do Big Brother Brasil. E a produção do programa já confirmou as atrações musicais para a festa do grande vencedor da edição de 2021. Como o elenco teve participantes musicais, a Globo decidiu aproveitar os próprios ex-participantes.

Karol Conká, Projota, Pocah e Rodolffo, com a sua duple Israel, cantam na festa que será organizada dentro da casa do Big Brother Brasil. Essa será a primeira vez que todo a final será transmitida de dentro do BBB 21.

Os shows dos ex-bbbs vão acontecer como em outras edições, com os três finalistas participantes como público. Israel e Rodolffodevem tocar a música que fez sucesso enquanto o cantor estava na casa, “Batom de Cereja”.

Se não conseguir visualizar a enquete, clique aqui para votar!