BBB 21: [Veja quem venceu mais o líder, o anjo, recebeu a imunidade ou foi castigado no “monstro” no BBB 21] | Big Brother Brasil

Faltando três dias para o fim do Big Brother Brasil 21, resta apenas uma eliminação antes da grande final. Ao longo do programa, as provas reservaram ao público grandes momentos, além de terem tido muita influência no jogo. Você sabe quais participantes mais foram premiados? Veja quais foram.









O maior vencedor de provas do líder no BBB 21 foi Gilberto, com três vitórias. Porém, nenhum indicado por ele ao paredão foi eliminado nas respectivas semanas. O economista emparedou Rodolffo, Pocah e Camilla. Em seguida, vêm Arthur e Viih Tube, com duas cada. Nego Di, Karol Conká, Sarah, João Luiz, Rodolffo, Fiuk, Caio, Pocah e Juliette ganharam uma.

Já na prova do anjo Caio foi o único que venceu mais de uma vez. Ele recebeu o colar azul por três semanas consecutivas. Na décima semana, Fiuk e Gilberto foram anjos simultaneamente. Além deles, ganharam uma vez Rodolffo, Carla, Arthur, Projota, Viih Tube, Thaís, João Luiz e Camilla.

O mais beneficiado com o “colar do anjo” foi Camilla, com três imunidades. Duas foram dadas por outros participantes: Carla, na segunda semana, e João Luiz, na 11ª. A outra foi autoimune, sendo o último anjo da temporada. Rodolffo recebeu o colar duas vezes, ambos de Caio, que também foi presenteado duas vezes, sendo uma autoimune. Projota, Arthur, Thaís, Viih Tube e João Luiz foram imunizados uma vez.

Se você não estiver visualizando a enquete, clique aqui

Por fim, quem mais foi colocado no “castigo do monstro”, batendo um recorde na história do BBB, é Arthur, com quatro. Em seguida, vêm Gilberto, com três, Fiuk, Pocah, Sarah, Rodolffo e Caio, com duas, e Arcrebiano, Lucas Penteado, Camilla, Thaís, Viih Tube, Projota, Juliette e João Luiz, com uma.