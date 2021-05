‘BBB Dia 101’: Saiba tudo o que rolou no reencontro dos brothers do BBB21 | BBB21

O reencontro entre os brothers do BBB21 prometeu e…cumpriu. A expectativa estava grande e o programa entregou TUDO! Não faltaram momentos emocionantes e especiais para os participantes da temporada e para o público de casa, que acompanhou de pertinho todos os 100 dias de confinamento. Muitas risadas, tretas, diversões, ‘fogo no parquinho’ aconteceram na casa, mas o clima do ‘BBB Dia 101’ foi de união e reflexões.