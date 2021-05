BBB21: última festa antes da final terá shows de Justin Biber, Luan Santana e mais

A última festa do Big Brother Brasil 21, denominada ‘Memórias’, terá shows de Justin Bieber, Bebe Rexha, Alceu Valença. Na noite deste sábado (1º), os quatro finalistas do BBB vão curtir apresentações virtuais de artistas conhecidos no Brasil e no mundo.

Entre as atrações internacionais estão Justin Bieber, Tiësto, Bebe Rexha, Meduza e David Guetta. Já a música nacional vai marcar a celebração com Alceu Valença, Luan Santana, Daniel, Jota Quest, Bruno Martini e Wesley Safadão. As apresentações serão exibidas para os brothers no decorrer da festa.



A comemoração do Top 4 vai acontecer no segundo andar da casa e irá proporcionar aos participantes reviver momentos marcantes de suas jornadas no ‘Big Brother Brasil 21’, especialmente aqueles que curtiram nas festas ao longo da temporada. A cenografia e os elementos decorativos vão dar o clima de bastidores da televisão.



O ‘BBB 21’ tem direção geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar segundas, terças, quintas, sextas e sábados, após ‘Império’, quartas, após o ‘Futebol’, e domingos, após o ‘Fantástico’.