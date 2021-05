Beijinhos: Camilla de Lucas capa de revista de moda e beleza

Pouco tempo após sair do Big Brother Brasil, a carioca Camilla de Lucas já colhe os frutos do confinamento. Além d eter lavado R$ 250 mil como prêmio de segunda colocada, a digital influencer é a capa de maio da revista de moda e beleza Elle Brasil.

Para chegar até as fotos publicadas, a ex-bbb passou 12 horas seguidas fotografando no estúdio. Para a revista, a influenciadora falou sobre o bullying que sofreu na infância, transição capilar e claro, BBB21. “Pra ser sincera, nessa escola, eu só tinha três amigos, que eram pessoas da minha sala que também eram zoadas”, desabafou Camilla durante a entrevista.

A sister também disse que não pensou na repercussão do programa enquanto ainda estava na casa. “Olha, eu me desliguei totalmente do que poderia repercutir aqui fora. Juro pra você, de coração, que eu esqueci”, revelou.