Bem humorados, jogadores e técnicos da final da Copa do Nordeste participam de entrevista coletiva

Ceará e Bahia farão o jogo de volta da final da Copa do Nordeste neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no Castelão. Na ida, o Vozão venceu por 1 a 0.

Nesta sexta-feira, o técnico Guto Ferreira e o goleiro Richard, do lado do Ceará, e o treinador Dado e o meia Rodriguinho, do Tricolor, participaram de uma entrevista coletiva um dia antes do jogo decisivo.

Apesar do resultado negativo no primeiro jogo, Dado pregou confiança na busca pelo título.

“Temos 90 minutos para reverter esse placar, esse é o entendimento interno nosso. Sabemos da dificuldade, da qualidade do nosso adversário, mas o título está em aberto”, disse.

Já o técnico do Vozão exaltou a relevância e o nível técnico da competição.

“A importância da Copa do Nordeste eu já classifiquei antes, dizendo que, em termos de nível técnico, concorre com o Campeonato Paulista, neste primeiro semestre, a competição de maior importância à nível nacional. Hoje, ela é de suma importância para o crescimento do futebol no Nordeste”, afirmou.

Vice-campeão do torneio em 2020, Rodriguinho espera conquistar um resultado diferente neste ano.

“Feliz de poder estar pelo segundo ano na final, não conseguimos levar no primeiro mas quem sabe agora, no segundo. É uma competição que está tomando uma proporção muito grande”, concluiu.

Por fim, a entrevista encerrou de maneira bem humorada, com os rivais fazendo perguntas entre si.

“Me conta aí, qual a estratégia que você vai adotar?”, questionou Guto ao treinador do Bahia, que respondeu: “Aquela tática de padaria: ataque em bolo e defende em massa”.



Outro que resolveu brincar na entrevista foi Rodriguinho. “Se tiver um pênalti, nós dois frente a frente, você vai pular pra que lado?”, perguntou ao goleiro Richard, que, por sua vez, disse: “Vou ficar parado”.