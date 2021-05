Bianca Andrade é vacinada contra a Covid-19: ‘Mistura de alívio e esperança’

Bianca Andrade é mais uma celebridade que recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. A influenciadora digital, que espera o primeiro filho com o youtuber Fred, compartilhou a informação com os seguidores do instagram nesta terça-feira (25).

“É uma mistura de alívio, felicidade, emoção e esperança. Eu só rezo para que todos tenham a mesma oportunidade o mais rápido possível. Temo pela minha família e por tantas outras que sofrem com a Covid. O medo desse vírus fazer algum mal para o meu bebê me deixou péssima diversas vezes. Nós precisamos muito reconhecer a importância da ciência e demonstrar gratidão aos profissionais da saúde que estão na linha de frente fazendo um trabalho lindo, difícil e necessário!”, escreveu a ex-BBB na legenda.