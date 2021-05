Biel e Tays Reis terminam relacionamento

Chegou ao fim o relacionamento de Tays Reis e Biel. Em sua conta no Instagram, a cantora falou sobre o fim do relacionamento que começou dentro do reality show ‘A Fazenda’. Após saírem do programa, eles começaram a morar juntos.

“Poderia ser um vídeo, mas talvez não conseguisse me expressar corretamente. Gente, muito difícil falar sobre isso para vocês, mas tudo na vida é crescimento. Eu aprendi muito com o Gabriel e sou grata por todas as coisas que ele me fez enxergar e que conquistamos juntos… Só vim falar disso porque sinto que tenho a obrigação por consideração a esse amor imbatível que é o TAEL (shipper do casal)! Vocês viveram o que a gente viveu! W por isso se tornou tão forte e verdadeiro. Sempre foi de verdade!”, começou a artista baiana.

“O amor acabou assim tão rápido? Não! Não! Mas a vida é isso. Tem coisas que achamos que é para sempre… há casos que um simples diálogo resolveria tudo, né? Mas sempre tem que esperar e esperar, mas devemos nos colocar sempre em primeiro lugar. E essa situação toda só acaba desgastando mais ainda! Amo vocês, TAEL, e queria muito pedir o apoio de vocês nesse momento, tanto para comigo e tanto para com Gabriel. A gente não se odeia. Muito pelo contrário! Ninguém é culpado. Nós somos culpados. Os dois erraram. Se um dia Deus achar que devemos voltar e ser um casal, eu entrego nas mãos Dele. O elo Tael tá sendo quebrado, mas tentem entender. É difícil para nós também. Muito difícil, gente! Nem sei como lidar com toda essa situação. No momento é tudo o que eu tenho a dizer. Agora vou focar ainda mais no trabalho para essa cabecinha voltar a funcionar. Eu tenho que ser forte. Amo vocês!”, escreveu ela nos stories da rede social.