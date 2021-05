BIG Festival 2021 anuncia a lista de vencedores do festival

O BIG Festival 2021, maior festival de jogos independentes da América Latina, divulgou ontem (6) os vencedores das 17 categorias do festival. Entre eles, 4 títulos brasileiros levaram prêmios para casa: Retro Machina (Orbit Studio), Vamos Brincar de Cozinhar (Akom Studio), Do Not Disturb (Hollow Harpy) e Gravitational (Electric Monkeys).

A votação contou com um júri composto por 53 pessoas de diversos países. Os escolhidos levaram pra casa a estatueta do BIG e, além disso, os vencedores dos prêmios Melhor Jogo, Melhor Jogo: América Latina e Melhor Jogo: Brasil faturaram R$ 5.000, enquanto o Melhor Jogo: Voto Popular embolsou R$ 3.000.

O festival teve como parceira a Xsolla, empresa de serviços de monetização de videogames, que não só dará US$ 500 em serviços a todos os indicados ao Festival como também premiará o vencedor da categoria especial Melhor Jogo – Escolha da Xsolla com US$ 10.000.

O evento está rolando desde o dia 3 de maio com previsão para terminar no próximo dia 9 com transmissões online e gratuitas que envolvem palestras e bate-papos com foco nos desenvolvedores, compradores, publishers e investidores internacionais e nacionais. Abaixo você confere os vencedores de cada categoria:

MELHOR JOGO

Curious Expedition 2

Estúdio: Maschinen-Mensch

País: Alemanha

MELHOR JOGO: AMÉRICA LATINA

Per Aspera

Estúdio: Tlön Industries

País: Argentina

MELHOR JOGO: BRASIL

Retro Machina

Estúdio: Orbit Studio

País: Brasil

INOVAÇÃO

Genesis Noir

Estúdio: Feral Cat Den

País: Estados Unidos

MELHOR MULTIPLAYER

Hypercharge: Unboxed

Estúdio: Digital Cybercherries

País: Reino Unido

MELHOR JOGO MOBILE

HoloVista

Estúdio: Aconite Co.

País: Estados Unidos

MELHOR SOM

Genesis Noir

Estúdio: Feral Cat Den

País: Estados Unidos

MELHOR XR/VR

A Rogue Escape

Estúdio: Spare Parts Oasis

País: Itália

MELHOR JOGO INFANTIL

Vamos Brincar de Cozinhar

Estúdio: Akom Studio

País: Brasil

MELHOR JOGO BIG BRANDS

Cartoon Network Golf Stars

Estúdio: Avix Games

País: Argentina

MELHOR JOGO DE ESTUDANTE

Symphonia

Estúdio: ISART DIGITAL

País: França

MELHOR ARTE

Liberated

Estúdio: Atomic Wolf

País: Polônia

MELHOR NARRATIVA

Lost Ember

Estúdio: Mooneye Studios

País: Alemanha

MELHOR GAMEPLAY

Not For Broadcast

Estúdio: NotGames

País: Reino Unido

BIG IMPACT: MELHOR JOGO DIVERSIDADE

Arrog

Estúdio: Hermanos Magia and Leap Game Studios

País: Peru

BIG IMPACT: MELHOR JOGO EDUCACIONAL

Please, Touch the Artwork

Estúdio: Studio Waterzooi

País: Bélgica

BIG IMPACT: MELHOR JOGO DE QUESTÕES SOCIAIS

Svoboda 1945: Liberation

Estúdio: Charles Games

País: República Checa

MELHOR JOGO – ESCOLHA DA XSOLLA

Figment 2: Creed Valley

Estúdio: Bedtime Digital Games

País: Dinamarca

GAMEJAM+ 2021

Do Not Disturb

Estúdio: Hollow Harpy

País: Brasil

MELHOR JOGO POR VOTO POPULAR

Gravitational

Estúdio: Electric Monkeys

País: Brasil