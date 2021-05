Biologia: 5 doenças transmitidas por animais

Compartilhar espaço e tempo com animais também pode significar compartilhar doenças com elas.

Os cientistas estimam que mais de seis em cada dez doenças infecciosas em pessoas foram originalmente transmitidas por bichos. São as chamadas doenças zoonóticas ou então zoonoses.

A saber, cerca de 60% de todas as doenças humanas e 75% de todas as doenças infecciosas emergentes são zoonóticas, de acordo com relatórios oficiais.

Conheça seis doenças comuns transmitidas por animais, que inclusive podem aparecer em provas diversas!

Síndrome pulmonar de hantavírus

Ratos e camundongos espalham hantavírus entre si. Alguns hantavírus podem causar uma doença rara, mas mortal, chamada síndrome pulmonar por hantavírus (SHP).

As pessoas geralmente contraem a infecção inalando a poeira de fezes de roedores levantadas no ar ou tocando na urina, fezes ou materiais de nidificação de roedores e, em seguida, tocando em suas bocas, de acordo com o CDC. Os primeiros sintomas incluem febre, fortes dores musculares e fadiga.

Leptospirose

As bactérias que causam essa doença se espalham pela urina de animais infectados, que podem entrar no solo ou na água. O organismo foi encontrado em ratos, porcos, cães, vacas e animais selvagens, principalmente morcegos.

Um estudo publicado em 2009 no Journal of General Internal Medicine apontou os morcegos como transmissores particularmente fortes da doença por serem tão abundantes e por entrarem em contato com animais domésticos e pessoas.

Não tratada, a leptospirose pode causar danos renais, meningite, insuficiência hepática, dificuldade respiratória e até morte.

Raiva

Sim, você pode pegar raiva de um cachorro. Entretanto, você também pode pegar essa doença de guaxinins, raposas, gambás e morcegos infectados.

A doença é transmitida através de uma mordida de animal ou contato com a saliva ou tecido de um animal infectado. A raiva afeta o sistema nervoso central de uma pessoa, atacando o cérebro e, eventualmente, levando à morte se não for tratada rapidamente.

Ebola

Embora essa doença altamente infecciosa seja normalmente transmitida de pessoa para pessoa, os pesquisadores acreditam que o primeiro paciente adoece ao entrar em contato com um animal infectado, como um morcego frutívoro, um macaco ou um macaco.

Na África, o Ebola pode ser transmitido pelo manuseio da “carne de caça” (animais selvagens caçados para alimentação) ou pelo contato com morcegos infectados, afirma o CDC.

A doença pode ser transmitida entre humanos por meio do contato direto com sangue ou fluidos corporais.

Gripe aviária

Também conhecido como gripe aviária, o vírus da influenza aviária Tipo A ocorre naturalmente em aves aquáticas selvagens em todo o mundo. Ele pode infectar aves domésticas e outras espécies de aves e animais.

Em casos raros, o vírus pode se espalhar para humanos. Na maioria desses casos, é quando uma pessoa teve contato desprotegido com uma ave infectada e raramente o vírus foi transmitido entre pessoas.

E então, você conhece mais alguma doença transmitida por animais?

Não deixe de ler também – Além do coronavírus: Doenças que são prováveis de cair no Enem