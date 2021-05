BOMBA! TJD suspende partida semifinal decisivo de Campeonato Estadual

Rondoniense

BOMBA! TJD suspende partida semifinal decisivo do Rondoniense 2021



União Cacoalense teria escalado dois jogadores irregulares no confronto de ida da semifinal contra o Porto Velho

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Velho, RO, 18 (AFI) – Não será nesta quarta-feira que serão definidos os finalistas do Campeonato Rondoniense 2021. Isso porque o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) suspendeu o confronto entre União Cacoalense e Porto Velho, antes agendado para às 16h30 (de Brasília) pela partida de volta da semifinal do Estadual.

Na última segunda-feira, o Porto Velho, atual campeão, apresentou notícia de infração junto ao TJD devido a supostas escalações irregulares do União no confronto de ida da semifinal (Porto Velho venceu por 1 a 0, em Porto Velho). Os jogadores escalados ilegalmente seriam: Maikon Junior Pereira e Fabio Junio de Souza Almeida.

Já na manhã desta terça-feira, foi definido em audiência no órgão desportivo que a partida entre os times estava suspensa, uma vez que a infração demanda análise documental. Em seguida, já agendaram para sexta-feira uma sessão de instrução e julgamento para definir se realmente houve a irregularidade pelo União Cacoalense.

“Mesmo com toda a simplicidade do processo regulado pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, não havia tempo suficiente para que o julgamento do mérito seja proferido antes da realização da partida já marcada para a data de 19.05.2021 entre as equipes da União Cacoalense e Porto Velho. Assim sendo, é de bom alvitre que seja liminarmente deferida a suspensão da partida a ser realizada na data de 19.05.2021 entre as equipes já citadas, até que seja julgado o mérito, até para se evitar prejuízos aos clubes e a Federação”, diz o despacho do TJD sobre o caso.

União Cacoalense x Porto Velho se enfrentariam nesta quarta-feira em Cacoal

Em caso de irregularidade, o União Cacoalense será punido e o Porto Velho automaticamente estará classificado à final do Estadual. Do contrário, se absolvido a Federação Rondoniense deverá agendar para o final de semana a segunda partida da semifinal do campeonato.

A suspensão de União Cacoalense e Guaporé não atrapalha em nada a outra semifinal entre Guaporé e Real Ariquemes. Os times se enfrentam nesta quarta-feira, em Ariquemes. No primeiro duelo, o Guaporé venceu por 1 a 0.