Bondinho Pão de Açúcar abre vagas para trainee; saiba como participar

O Bondinho do Pão de Açúcar abriu inscrições para o “Suba”, programa de trainee do parque. Podem se candidatar profissionais de nível superior formados entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020, que tenham conhecimento avançado em inglês e disponibilidade para atuar no Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com o Bondinho Pão de Açúcar, além de um parque com experiências e visual incomparáveis, a empresa possui ótimo clima organizacional, salário compatível com o mercado e diversos benefícios como refeição no local, alimentação e vale transporte; assistência médica, odontológica, seguro de vida e Gympass; capacitação através de Programa de Desenvolvimento de Líderes; possibilidade de experiência internacional, entre outros. Mais informações no site oficial do Bondinho.