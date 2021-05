Bonner revela que temeu reação negativa por barba no Jornal Nacional

Nesta semana, William Bonner apareceu com barba ao apresentar o Jornal Nacional, da TV Globo, e chamou atenção dos telespectadores, que renderam o assunto nas redes sociais.

Neste sábado (22), o apresentador contou, em vídeo enviado ao programa Se Joga, que ficou com medo de uma reação negativa do público.

“Pensei: ‘se tiver uma reação muito negativa, é fácil. Corto a barba no dia seguinte e acabou'”, entregou. “Mas não foi negativa. A maioria das pessoas parece ter gostado da surpresa pelo retorno que tive”, completou.

“Foi um barulho enorme esse negócio de eu deixar a barba crescer. Mas a explicação para isso é muito simples. Há 36 anos, desde que comecei a trabalhar em televisão, eu corto a barba todo dia. Eu só paro de fazer isso quando tiro férias. Quando as férias vão chegando ao fim, eu sempre vou ficando meio triste porque gosto de deixar a barba crescer, mas eu tenho que cortar”, explicou.

Bonner, no entanto, afirmou não saber se isso é de fato um protocolo da emissora ou foi algo criado por ele. “Se você perguntar: ‘Por que eu tenho que cortar?’. Sei lá. Durante 36 anos, eu achei que tinha que cortar. Agora, achei que não tinha. Não sou eu mesmo? As pessoas já não me conhecem? Se meu cabelo ficar um pouco maior, se o fio da barba crescer, continuarei sendo eu mesmo”, completou.