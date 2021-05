Botafogo estuda contratação de lateral Daniel Borges, do Mirassol

Paulista

Série B: Botafogo estuda contratação de lateral do Mirassol



A tendência é que Daniel Borges feche por empréstimo até o final da temporada

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 18 (AFI) – O Botafogo tenta reforçar o seu elenco para ser um dos protagonistas da Série B do Campeonato Brasileiro. O time carioca está analisando o nome do lateral-direito Daniel Borges, junto ao Mirassol. A tendência é que feche o empréstimo até o final da temporada.

O jogador trabalhou com Marcelo Chamusca no CRB em 2019 e foi um dos pedidos do treinador para o setor. O lateral ainda tem passagens por Botafogo-SP, Atlético-GO, Athletico, América-MG e Oeste.

Daniel Borges deve reforçar o Botafogo. Foto: Marcos Freitas/Mirassol FC

“Nós vamos, sim, contratar um lateral-direito. A diretoria está trabalhando forte e tem algumas situações muito bem encaminhadas e acredito que nessa próxima semana a gente tenha alguma novidade. É uma prioridade trazer um lateral-direito para que a gente possa revezar com o Jonathan. Temos a opção do Warley, que também joga como extrema dos dois lados. É um jogador que vai permanecer no grupo, mas a ideia é trazer um lateral para poder revezar com o Jonathan”, disse Marcelo Chamusca em coletiva de imprensa.

REFORÇOS

O jogador será o 13º reforço da equipe para 2021. Antes, chegaram: o goleiro Douglas Borges, os zagueiros Gilvan e Joel Carli, os laterais Jonathan e Rafael Carioca, os meias Felipe Ferreira, Marco Antônio, Matheus Frizzo, Pedro Castro e Ricardinho, além dos atacantes Marcinho e Ronald.