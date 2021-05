Botafogo não aproveita expulsão e só empata com o Vila Nova na Série B

Brasileiro

Vila Nova 1 x 1 Botafogo – Expulsão, gols e empate na estreia da Série B



Deivid, do Vila Nova, foi expulso ainda no primeiro tempo e complicou o time da casa na partida

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Goiânia, GO, 28 (AFI) – Atuando com um homem a mais desde os 40 minutos do primeiro tempo, o Botafogo não teve competência e só empatou com o Vila Nova por 1 a 1 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Foi o nono empate em 18 partidas disputadas pelo time carioca na temporada.

O empate acaba tendo ‘sabor de vitória’ ao Botafogo, diante das inúmeras dificuldades de entrosamento e qualidade técnica que persistem desde o Campeonato Carioca. Na pior das hipóteses, conquistar um ponto fora de casa estava nos planos da comissão técnica. Mas fica ainda mais evidente que é preciso melhorar.

Tanto Vila Nova quanto Botafogo ainda não tiveram força máxima do elenco, pois ainda se movimentam nos bastidores para reforçar os elencos. O empata acabou sendo justo pelo o que foi apresentado durante os 90 minutos.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DA PARTIDA:

MUITO IGUAL

Os primeiros 45 minutos foram ao estilo Série B: muito equilíbrio, jogo truncado e poucas oportunidades de gol para os dois times. Vila Nova e Botafogo não fizeram por merecer qualquer vantagem no placar, tanto é que acabaram indo ao intervalo em igualdade.

As faltas em excesso tornaram o confronto bastante fraco tecnicamente. Ainda pior para o Vila Nova, que viu o volante Deivid receber dois cartões amarelos e ser expulso de campo aos 40 minutos da etapa inicial.

Vila Nova e Botafogo ficaram no empate por 1 a 1 em Goiânia

SAÍRAM OS GOLS



Porém, o Botafogo custou a aproveitar a vantagem numérica em campo. O time comandado por Marcelo Chamusca abusou das jogadas aéreas e viu o Vila Nova abrir o placar aos sete minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, William Formiga recebeu na entrada da área e finalizou forte, sem chances de defesa ao jovem goleiro Douglas Borges.

Só que o Botafogo não demorou a reagir e, num dos raros momentos de lucidez do time em campo balançou as redes. Chay recebeu na entrada da área, passou pela marcação e tocou para Rafael Navarro, que chutou no canto do goleiro.

A igualdade no placar deu tranquilidade ao Botafogo, que conseguiu ter mais tranquilidade para buscar a vitória em Goiânia. Aos 31 minutos quase veio a virada do time carioca, num chute colocado de Marco Antônio que passou rente a trave do goleiro Georgemy.

PRÓXIMOS JOGOS

O Vila Nova volta a campo no domingo, dia 6 de junho, para enfrentar o Avaí às 20h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Já o Botafogo, no sábado, dia 5 de junho, receberá o Coritiba às 21 horas, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).